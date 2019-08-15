Sigara fiyatı ile ilgili son dakika haberi bugün geldi. Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı arttı. Bu bağlamda Resmi Gazete'de yayımlanan listede "Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar" adı altında yer alan ürünün yüzde 40 olan ÖTV oranı ise aynı gümrük tarife istatistik pozisyonundaki diğer ürünler arasında dahil edilerek yüzde 67'ye çıkarıldı. Gündeme bomba gibi düşen ve sosyal medyada çok konuşulan sigara zammı ile ilgili açıklama geldi. Sigaraya ikinci zam için tarih belirlendi! Eylülde yeni zam yapılacak. İşte 16 Ağustos sigara fiyatı son dakika zam listesi! En son sigara fiyatları winner slims, monte carlo slender ne kadar?