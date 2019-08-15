Altın fiyatları tırmanışta! 15 Ağustos gram ve çeyrek altın fiyatları...

Gram altın 270,7 lira, çeyrek altın 442 lira ve Cumhuriyet altını 1.808 liradan işlem görüyor. Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 270,7 lira seviyesinde dengelendi. Almanya'da büyüme ve Çin'de sanayi üretimi başta olmak üzere son açıklanan makroekonomik verilerin beklentilerin altında kalmasının yanı sıra Arjantin'deki gelişmeler ve İtalya'da siyasi belirsizliklerin devam etmesi, küresel piyasalarda resesyon endişelerini artırdı.