Gram altın 270,7 lira, çeyrek altın 442 lira ve Cumhuriyet altını 1.808 liradan işlem görüyor. Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 270,7 lira seviyesinde dengelendi. Almanya'da büyüme ve Çin'de sanayi üretimi başta olmak üzere son açıklanan makroekonomik verilerin beklentilerin altında kalmasının yanı sıra Arjantin'deki gelişmeler ve İtalya'da siyasi belirsizliklerin devam etmesi, küresel piyasalarda resesyon endişelerini artırdı.
Altın fiyatları tırmanışta! 15 Ağustos gram ve çeyrek altın fiyatları...
Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 1.535 dolara tırmanarak 2013 Nisan'dan bu yana en yüksek seviyesini görürken, bugün saat 10.50 itibarıyla yüzde 0,3 düşüşle 1.512 dolar seviyelerinden alıcı buluyor. Altının gramı ise ons fiyatındaki yükselişe paralel son bir yılın en yüksek seviyesi olan 277 lirayı test etmesinin ardından bugün 270,7 liradan işlem görüyor.
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