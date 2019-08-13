Milyonlarca SGK SSK ve Bağkur emeklisinin gözü intibak zammında. 2000 yılı ve hemen sonra emekli olanlar 355 liraya varan zammın yolunu açacak intibak için düzenleme bekliyor. Emeklinin intibak umudu sürüyor. Öncelikle ombdusmana taşınan ve haklı bulunan intibak talebi, önce idare mahkemelerine, peşinden da Yargıtay'a taşınmış sadece yargı vizesi alamamıştı. İntibak zammı ile ilgili bilgileri haberimizde verdik. Öncelikle intibak yasası TBMM gündeminde bulunuyor. Fakat Meclis şuan tatilde. İntibak zammı ile hesaplamalarında kullanılan aylık bağlama oranlarındaki eşitsizliklerin kaldırılması planlanıyor. Özellikle de son dönemde yapılan aramalarda intibak yasası çıkarsa SSK (4A) ve Bağ-Kur (4B) emeklilerinin maaşları ne olacağı araştırılıyor. Peki, İntibak Yasası ne durumda? İntibak zammı olacak mı?