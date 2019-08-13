Güvenli liman altına yatırım yapmak isteyen vatandaşlar altın fiyatlarındaki en ufak değişikliği bile yakından takip ediyor. Döviz kurlarına paralel dalgalı bir seyir izleyen altının gram fiyatı 265,39 liradan alınırken, 265,42 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 419,12 liradan alınırken, 428,62 liradan satılıyor. Peki altında bugün son durum ne? İşte 13 Ağustos güncel altın fiyatları… Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,20, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,44 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 4,12 ile kıymetli madenler fonları oldu. Altın üretim ve yatırım amaçlı kullanılan aynı zamanda da uluslararası piyasalarda işlem gören bir yatırım aracıdır.