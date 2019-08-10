Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 11.08.2019 09:13
  • Son Güncelleme: 18.08.2019 11:46

En ucuz en uygun konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi veren lar

lar konut ve taşıt kredi faiz oranlarını düşürmeye devam ediyor. Kamu bankalarından sonra özel bankalarda indirime gidiyor. 0.99 konut kredisi kampanyası vatandaşlar tarafından yoğun bir ilgi gördü. Konut kredisi kullanmak istiyorum diyen kişilerin satın almak istedikleri konutun tapusu ile kredi kullanmak istedikleri bankanın şubesini ziyaret etmeleri yeterlidir.

En ucuz en uygun konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi veren bankalar

Kredi faiz oranlarının inmesiyle beraber kredi faizi düşük olan bankaları sizler için araştırdık. 11 bankayı listemize aldık ve bir bir derledik.
Her bankanın uyguladığı koşullar farklı olmakla beraber genelde tüm bankaların ortak olarak aramış oldukları konut kredisi şartları da bulunmaktadır. Örneğin kredi çekilerek satın alınmak istenen konutun tapusunun olması tüm bankalar tarafından aranılan şartlardan biridir.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriEn ucuz en uygun konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi veren bankalar
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri