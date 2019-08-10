En ucuz en uygun konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi veren bankalar

Kredi faiz oranlarının inmesiyle beraber kredi faizi düşük olan bankaları sizler için araştırdık. 11 bankayı listemize aldık ve bir bir derledik.
Her bankanın uyguladığı koşullar farklı olmakla beraber genelde tüm bankaların ortak olarak aramış oldukları konut kredisi şartları da bulunmaktadır. Örneğin kredi çekilerek satın alınmak istenen konutun tapusunun olması tüm bankalar tarafından aranılan şartlardan biridir.
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