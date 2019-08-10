Konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu, hangi banka kredi oranlar en uygun araştırması vatandaşların gündeminde. Merkez Bankası faiz kararlarını açıklamasının ardından TEB, Ziraat Bankası, Garanti Bankası faiz oranları ne kadar, konut kredisi aylık faiz oranı yüzde kaç oldu sorularının yanıtı haberimizde. Özel Bankaların konut kredisi faiz oranlarında hareketlilik yaşanırken kamu bankalarının faiz oranları yaklaşık bir buçuk aydır sabit seyrediyor. Ziraat Bankası'nın kredi faiz indirimine diğer kamu bankaları VakıfBank ve HalkBank'ın da destek vermesiyle başlayan kredi faiz indirim kampanyası Mart başından beri devam ediyor. 8 Ağustos TEB, Ziraat Bankası, Garanti Bankası kredi faiz oranları! İşte 24 Aylık, 36 aylık, 5 yıllık, 10 yıllık banka faiz oranları