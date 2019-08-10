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  • Son Güncelleme: 11.08.2019 09:09

24 Aylık, 36 aylık, 60 aylık, 180 aylık oranları! 11 Ağustos TEB, , kredi faiz oranları!

Ev veya konut almak isteyen vatandaşların dört gözle beklediği kredi oranları netleşti. Peki TEB, ve 'ndan ev veya konut kredisi çekmek vatandaşlar aylık ne kadar faiz oranı ödeyecek? İşte 24 Aylık, 36 aylık, 5 senelik, 10 yıllık faiz oranları... Meydana getirdiğiniz kredi başvurusu ön onaylama almış olduğunda ikinci adım olarak lüzumlu belgelerle bankaya gitmeniz gerekir. Konut kredisi için banka tarafınca nüfus cüzdanı, ikametgah ve gelir beyanı olmak üzere üç temel belge talep edilir. Tertipli bir geliriniz olması halinde başvurunuzun onaylanması ihtimali fazlaca yüksektir. Daha önceki kredi borcu sebebiyle hakkında banka takip kararı olan kişiler ise kredi alamazlar. Konut kredilerinde ipotek uygulaması söz mevzusu olduğundan kefil istenmez.

TEB, Ziraat Bankası, Garanti Bankası kredi faiz oranları!

Konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu, hangi banka kredi oranlar en uygun araştırması vatandaşların gündeminde. Merkez Bankası faiz kararlarını açıklamasının ardından TEB, Ziraat Bankası, Garanti Bankası faiz oranları ne kadar, konut kredisi aylık faiz oranı yüzde kaç oldu sorularının yanıtı haberimizde. Özel Bankaların konut kredisi faiz oranlarında hareketlilik yaşanırken kamu bankalarının faiz oranları yaklaşık bir buçuk aydır sabit seyrediyor. Ziraat Bankası'nın kredi faiz indirimine diğer kamu bankaları VakıfBank ve HalkBank'ın da destek vermesiyle başlayan kredi faiz indirim kampanyası Mart başından beri devam ediyor. 8 Ağustos TEB, Ziraat Bankası, Garanti Bankası kredi faiz oranları! İşte 24 Aylık, 36 aylık, 5 yıllık, 10 yıllık banka faiz oranları

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HaberlerGüncel Haberleri24 Aylık, 36 aylık, 60 aylık, 180 aylık banka faiz oranları! 11 Ağustos TEB, Ziraat Bankası, Garanti Bankası kredi faiz oranları!
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