Ne zaman kaç yaşında erken emekli olurum hesaplama! gibi sorulara yanıt aramaya çalışıyor. Emeklilik yaşını doldurduğu halde prim borcundan dolayı emekli olamayan Bağ-Kur'lular, borçlarını kapattıkları takdirde hemen aylık bağlatabilecek. ​SSK'da ise başvurular nispeten daha yüksek oldu. Toplam 48 milyar lira borcu olan 1 milyon 361 bin mükelleften 400 bini, 12 milyar liralık borçlarını yapılandırdı.