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  • 02.05.2019 09:10
  • Son Güncelleme: 16.08.2019 15:34

Yaşa takılanlara müjde: için yeni fırsat geldi

te yaşa takılanlara müjde gibi bir haber geldi. , Meclis açıldığı zaman yaşa takılanlar sorunu ile ilgili kanun hazırlatacak. Sosyal Güvenlik Kurumu () Başkanı Selim Bağlı'nın verdiği bilgiye bakılırsa, 1 milyon 790 bin Bağ- Kur'lunun kuruma 8 milyar lira prim borcu bulunuyor. Şimdiye kadar birikmiş 8 milyar liralık toplam prim borcu için sadece 160 bin 'lu müracaat yaptı.

Yaşa takılanlara büyük müjde! Erken emekli olma şartları nedir?

Ne zaman kaç yaşında erken emekli olurum hesaplama! gibi sorulara yanıt aramaya çalışıyor. Emeklilik yaşını doldurduğu halde prim borcundan dolayı emekli olamayan Bağ-Kur'lular, borçlarını kapattıkları takdirde hemen aylık bağlatabilecek. ​SSK'da ise başvurular nispeten daha yüksek oldu. Toplam 48 milyar lira borcu olan 1 milyon 361 bin mükelleften 400 bini, 12 milyar liralık borçlarını yapılandırdı.

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