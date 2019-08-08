İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere TOKİ 50 bin konut projesinde birçok ilde kura çekilişleri tamamlandı. Kocaeli Gebze için başvuru yapan vatandaşlar internette kura sonuçlarını bekliyor. 12 bin 660 başvurunun yapıldığı Kocaeli Gebze projesinde kuralar çekildi. Peki, TOKİ Gebze kura sonuçları nereden öğrenilir? İşte 2+1 ve 3+1 kura isim listesi...

TOKİ KOCAELİ GEBZE KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI

TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kocaeli Gebze projesinde kuralar 8 Ağustos tarihinde çekildi.

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