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  • 08.08.2019 18:18
  • Son Güncelleme: 08.08.2019 18:37

Gebze kura sonuçları açıklandı! TOKİ kura sonuçları nasıl sorgulatılır?

TOKİ tarafından Kocaeli'nin Gebze ilçesinde inşa edilecek konutlar için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Konutlara başvuruda bulunan vatandaşlar kura sonuçlarını sorgulatıyor. Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki konutlar için başvuru yapan binlerce vatandaşın merakla beklediği Gebze kura sonuçları açıklandı. Peki, kura sonuçları nereden öğrenilir? İşte cevabı...

TOKİ Kocaeli Gebze kura sonuçları açıklandı

İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere TOKİ 50 bin konut projesinde birçok ilde kura çekilişleri tamamlandı. Kocaeli Gebze için başvuru yapan vatandaşlar internette kura sonuçlarını bekliyor. 12 bin 660 başvurunun yapıldığı Kocaeli Gebze projesinde kuralar çekildi. Peki, TOKİ Gebze kura sonuçları nereden öğrenilir? İşte 2+1 ve 3+1 kura isim listesi...

TOKİ KOCAELİ GEBZE KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI

TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kocaeli Gebze projesinde kuralar 8 Ağustos tarihinde çekildi.

TOKİ GEBZE KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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