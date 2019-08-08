Evde bakım maaşı alan vatandaşlar bayram öncesi ödemelerin yapılacağı tarihi merakla araştırıyor. Evde bakım maaşlarının ödeneceği tarihi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı. Böylece evde bakım maaşı bayramdan önce yatacak mı sorusu yanıt bulmuş oldu.

EVDE MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE ÖDENECEK Mİ?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, evde bakım aylığı ödemelerinin 9 Ağustos'ta yapılacağını bildirdi.

Selçuk, yazılı açıklamasında, evde bakım maaşının 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde bin 305 lira olduğunu, bu tutarın temmuzdan itibaren bin 384 liraya yükseldiğini hatırlattı.