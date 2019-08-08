TOKİ Kocaeli Gebze kura sonuçları belli oldu! İşte Gebze 2+1 ve 3+1 kura isim listesi
TOKİ 50 bin konut projesinde birçok ilde kura çekilişleri tamamlandı. İstanbul, Ankara, İzmir illerinde yapılan çekilişin ardından Kocaeli Gebze için başvuru yapan vatandaşlar internette kura sonuçlarını bekliyor. 12 bin 660 başvurunun yapıldığı Kocaeli Gebze projesinde kuralar çekildi. Peki, TOKİ Gebze kura sonuçları nereden öğrenilir? İşte 2+1 ve 3+1 kura isim listesi...
08.08.2019 18:32
- Son Güncelleme: 08.08.2019 18:36
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