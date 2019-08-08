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TOKİ Kocaeli Gebze kura sonuçları belli oldu! İşte Gebze 2+1 ve 3+1 kura isim listesi

TOKİ 50 bin konut projesinde birçok ilde kura çekilişleri tamamlandı. İstanbul, Ankara, İzmir illerinde yapılan çekilişin ardından Kocaeli Gebze için başvuru yapan vatandaşlar internette kura sonuçlarını bekliyor. 12 bin 660 başvurunun yapıldığı Kocaeli Gebze projesinde kuralar çekildi. Peki, TOKİ Gebze kura sonuçları nereden öğrenilir? İşte 2+1 ve 3+1 kura isim listesi...

08.08.2019 18:32 - Son Güncelleme: 08.08.2019 18:36
TOKİ Kocaeli Gebze kura sonuçları belli oldu! İşte Gebze 2+1 ve 3+1 kura isim listesi

TOKİ tarafından Kocaeli'nin Gebze ilçesinde inşa edilecek konutlar için heyecanlı bekleyiş sona erdi.

TOKİ Kocaeli Gebze kura sonuçları belli oldu! İşte Gebze 2+1 ve 3+1 kura isim listesi

Konutlara başvuruda bulunan vatandaşlar kura sonuçlarını sorgulatıyor.

TOKİ Kocaeli Gebze kura sonuçları belli oldu! İşte Gebze 2+1 ve 3+1 kura isim listesi

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki konutlar için başvuru yapan binlerce vatandaşın merakla beklediği TOKİ Kocaeli Gebze kura sonuçları açıklandı. İşte TOKİ Kocaeli Gebze kura sonuçları isim listesi...

TOKİ Kocaeli Gebze kura sonuçları belli oldu! İşte Gebze 2+1 ve 3+1 kura isim listesi

TOKİ KOCAELİ GEBZE 2+1 KURA ÇEKİLİŞ İSİM LİSTESİ

TOKİ Kocaeli Gebze kura sonuçları belli oldu! İşte Gebze 2+1 ve 3+1 kura isim listesi

TOKİ KOCAELİ GEBZE 2+1 KURA ÇEKİLİŞ İSİM LİSTESİ

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