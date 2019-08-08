Taşerona tediye son dakika haberleri: KHK ile kadroya geçen taşerona ilave tediye ikramiye ne zaman ödenecek? Taşeron tediye ödeme tarihi belli oldu. Taşerondan kadroya geçen 4/D'li işçilerin ve kamu işçilerinin heyecanla beklediği taşeron tediye ödeme tarihi bugünkü Resmi Gazete'de yer aldı. 6772 sayılı kanun kapsamında kamu işçilerine ilave tediye ödemeleri yapılıyor. Tediye ödemeleri, bu kanun kapsamına alındı ve her yıl düzenli olarak ödeniyor. KHK ile kadroya geçen işçiler ile kamu işçilerine ilave tediye ödemelerinin bayramdan önce ödenmesinin planlanıyordu. Peki, taşeron tediye ödeme tarihi ne zaman? Taşeron tediye ödemeleri ne zaman yapılacak?