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  • 08.08.2019 16:35
  • Son Güncelleme: 08.08.2019 16:41

Araç sahiplerine müjdesi! Motorin ve benzin ucuzluyor

Son dakika haberine göre motorin ve benzin fiyatlarında, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere e gidilecek. Söz konusu indirim motorinde pompa fiyatlarına ortalama 34 kuruş, benzinde ise 18 kuruş olarak yansıyacak.

Araç sahiplerine indirim müjdesi

Motorin ve benzin fiyatlarında gece yarısından geçerli olmak üzere e gidilecek.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, söz konusu indirim motorinde pompa fiyatlarına ortalama 34 kuruş, benzinde ise 18 kuruş olarak yansıyacak.

Buna göre, Ankara'da ortalama 6,41 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,07 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 6,35 liradan 6,01 liraya, İzmir'de 6,43 liradan 6,09 liraya inecek.

Ankara'da ve İzmir'de ortalama 6,77 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 6,59 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,70 liradan 6,52 liraya inecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

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