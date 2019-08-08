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  • 08.08.2019 09:14
  • Son Güncelleme: 08.08.2019 09:14

ve motorinde indirim bekleniyor

Son dakika... Araç sahiplerine bayram öncesi müjdeli haber! Cuma gününden geçerli olmak üzere motorinde 34 kuruş, de 18 kuruş indirim bekleniyor.

Araç sahiplerine müjdeli haber
Milyonlarca araç sahibine güzel haberler gelmeye devam ediyor. Son dakika gelişmesine göre cuma gününden geçerli olmak üzere motorinde 34 kuruş, de 18 kuruş indirim bekleniyor.

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