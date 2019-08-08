Milyonlarca araç sahibine güzel haberler gelmeye devam ediyor. Son dakika gelişmesine göre cuma gününden geçerli olmak üzere motorinde 34 kuruş, benzinde 18 kuruş indirim bekleniyor.
Benzin ve motorinde indirim bekleniyor
Son dakika... Araç sahiplerine bayram öncesi müjdeli haber! Cuma gününden geçerli olmak üzere motorinde 34 kuruş, benzinde 18 kuruş indirim bekleniyor.
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