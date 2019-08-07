Kurban Bayramı bu sene 11 Ağustos 2019 tarihine denk geliyor. Bayramdan önce evde bakım maaşlarının yatıp yatmayacağı ise merak konusu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, evde bakım maaşlar ile ilgili bir açıklama yaptı.Merak edilen detaylar haberimizde... Evde bakım maaşı yattı mı? sorusuna yanıt bulmanın iki yolu bulunuyor. İster sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. İşte 7 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller! Hasta bakım parası yatan iller