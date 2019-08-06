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Kredide indirme yarışı | Kredi faiz oranlarında son durum nedir? Hangi larda konut, düştü?

Ev almak isteyenlere, nakit paraya ihtiyacı olanlara indirimi rüzgarıyla fırsat oluştu. Aylık yüzde 0.99’la konut, yüzde 1.49’la tüketici kredisi çekmek mümkün. Peki, kredi faiz oranlarında son durum nedir? Hangi larda konut, düştü? İşte banka banka güncel konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranları....



Merkez Bankası'nın 4.25 puanla bir kerede gerçekleştirilen en büyük faiz indirimine imza atmasının ardından kredi faizlerinde/finansman kâr oranlarında beklenen düşüş başladı. İndirim rüzgarı kamu bankalarıyla start aldı. Konut kredisi faizi 180 aya kadar vadeyle yüzde 0.99'a gerilerken, tüketici kredisinde de yüzde 1.49 oranı görüldü. Faiz indirimlerine özel bankaların da katılması beklenirken, özellikle konut kredisi maliyetlerindeki düşüşün ipotekli satışları canlandırıp, inşaat sektörü ile birlikte canlanmayı hızlandırması bekleniyor. Ayrıca daha önce kredi çekmiş olanların gündemine de yapılandırma oturdu. Yapılandırma ya da erken kredi kapatma tüketiciler için bir yasal hak. Yani kredi geri ödemesi yapan tüketiciler düşük faizli yeni krediyle bunu kapatma yoluna gidebilir. Bunun için de hesabın yapılması ve buna göre hareket edilmesi gerekiyor. Yüksek faizli, yeni çekilmiş krediyi yapılandırarak ödemeyi düşürmek mümkün.

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