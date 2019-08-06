Bayram ikramiyeleri için emeklilerin heyecanlı bekleyişi başladı. Devlet tarafından emekliye ödenecek olan 1000 liralık ikramiye ödemeleri başlıyor. Ramazan Bayramı itibariyle her Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi emeklilere 1000 TL bayram ikramiyesi veriliyor. Her bayramda olduğu gibi 2019 Kurban Bayramı'nda da emeklilere bin lira ikramiye ödenecek. Peki, 2019 Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman emeklilerin hesaplarına yatacak? Aile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bayram ikramiyelerinin ne zaman yatacağını açıkladı. 12 milyondan fazla emeklinin yararlandığı emekli bayram ikramiyesi geçtiğimiz yıl toplamda 2 bin TL olarak verildi. Peki SSK Bağkur emekli bayram ikramiyesi ayın kaçında hangi bankaya yatacak? İşte emekli tahsis numarası 5,7,9,1,3,8 ve ödeme günleri