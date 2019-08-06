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  • 07.08.2019 09:06
  • Son Güncelleme: 07.08.2019 09:06

5,7,9,1,3,8 ödeme günü! Bağkur hangi bankaya yatacak?

Bağkur hangi bankaya yatacak? 5,7,9,1,3,8 ödeme günü! yaklaştıkça milyonlarca emekliyi de bayram ikramiyesi heyecanı sardı. Kurban bayramı öncesi emekliler devletten 1000 lira ikramiye alacak. Peki emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak, ayın kaçında? Hangi emeklilere bayram ikramiyesi eksik yatacak? Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Kurban Bayramı dolayısıyla 12 milyonu aşkın emekliye bayram ikramiyesi ödeneceğini belirterek, şu bilgileri verdi: "Emeklilerimize bayram ikramiyelerini 8 ve 9 Ağustos'ta ödeyeceğiz. İkramiyeler SSK kapsamında olanlara 8 Ağustos, Bağ-Kur ve kapsamında olanlara ise 9 Ağustos'ta ödenecek.

Emekli bayram ikramiyesi ayın kaçında hangi bankaya yatacak?

Bayram ikramiyeleri için emeklilerin heyecanlı bekleyişi başladı. Devlet tarafından emekliye ödenecek olan 1000 liralık ikramiye ödemeleri başlıyor. Ramazan Bayramı itibariyle her Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi emeklilere 1000 TL bayram ikramiyesi veriliyor. Her bayramda olduğu gibi 2019 Kurban Bayramı'nda da emeklilere bin lira ikramiye ödenecek. Peki, 2019 Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman emeklilerin hesaplarına yatacak? Aile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bayram ikramiyelerinin ne zaman yatacağını açıkladı. 12 milyondan fazla emeklinin yararlandığı emekli bayram ikramiyesi geçtiğimiz yıl toplamda 2 bin TL olarak verildi. Peki SSK Bağkur emekli bayram ikramiyesi ayın kaçında hangi bankaya yatacak? İşte emekli tahsis numarası 5,7,9,1,3,8 ve ödeme günleri

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HaberlerEkonomi HaberleriEmekli tahsis numarası 5,7,9,1,3,8 ödeme günü! SSK Bağkur emekli bayram ikramiyesi ayın kaçında hangi bankaya yatacak?
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