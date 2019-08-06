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  • 06.08.2019 10:59
  • Son Güncelleme: 06.08.2019 11:02

Faturaya ek telefon alanlar dikkat! Telefonunuz kapanabilir

Son dönemde artan telefon fiyatları nedeniyle tarifeye ek olarak alınan cep telefonu satışlarında patlama yaşandı. Bu şekilde telefon alan bazı kişiler "bozdurma" adı verilen sistem ile telefonun borcu bitmeden piyasa fiyatının altında satışa çıkararak nakit para ihtiyacını giderdi. Uzmanlar bu tarz bir alışverişle telefon alan vatandaşları uyardı.

Faturaya ek telefon alanlar dikkat! Telefonunuz kapanabilir

GSM hattı üzerinden alınan cep telefonları borcu bitmeden satılırsa kısa bir süre sonra kullanılamayacak duruma geliyor. e-Devlet üzerinden bozdurma telefonları anlayabilecek bir sistemin oluşması bekleniyor.

Bazı vatandaşların nakit ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla GSM operatörlerinden taksitle aldığı ve ambalajlarını bile açmadan daha ucuz fiyata sattıkları cep telefonları, borcu bitmeden ikinci kişilere satılamayacak. Telefoncular da bu tarz cihazların alınmaması gerektiğini belirtirken, aksi takdirde kısa süre içerisinde kullanıma kapatıldığını bildirdi.

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