Faturaya ek telefon alanlar dikkat! Telefonunuz kapanabilir

GSM hattı üzerinden alınan cep telefonları borcu bitmeden satılırsa kısa bir süre sonra kullanılamayacak duruma geliyor. e-Devlet üzerinden bozdurma telefonları anlayabilecek bir sistemin oluşması bekleniyor.
Bazı vatandaşların nakit ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla GSM operatörlerinden taksitle aldığı ve ambalajlarını bile açmadan daha ucuz fiyata sattıkları cep telefonları, borcu bitmeden ikinci kişilere satılamayacak. Telefoncular da bu tarz cihazların alınmaması gerektiğini belirtirken, aksi takdirde kısa süre içerisinde kullanıma kapatıldığını bildirdi.
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