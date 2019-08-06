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  • Son Güncelleme: 13.08.2019 14:51

Kira artışları Borçlar Kanunu’na göre yapılıyor! İşte

tarafından açıklanan verileri ile birlikte kira artış oranı da belli oldu. 2019 Ağustos ayında kontratını yenileyecek olanlar ne kadar kira artışı yapacak? İşte detaylar... Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dün enflasyon oranlarını açıkladı. Buna göre; 12 aylık ortalama yüzde 19.91 oldu. ÜFE'ye ayarlı artış devam etseydi kira artışı yüzde 32 olacaktı.

Evi kirada olanlar ve kirada oturanlar dikkat!

Kira artışları Borçlar Kanunu'nun 344'üncü maddesine göre yapılıyor. Kanuna göre; sözleşmede farklı bir hüküm belirtilmedikçe konut kiraları 12 aylık ortalama Üretici Fiyat Endeksi'ne (ÜFE) göre artırılıyordu. Bu uygulama 18 Ocak'ta çıkan torba yasa ile değişmişti. Bu tarihten itibaren kira artışının ÜFE yerine 12 aylık ortalama Tüketici Fiyat Endeksi'ne (TÜFE) göre belirlenmesi hükme bağlandı.

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