Kira artışları Borçlar Kanunu'nun 344'üncü maddesine göre yapılıyor. Kanuna göre; sözleşmede farklı bir hüküm belirtilmedikçe konut kiraları 12 aylık ortalama Üretici Fiyat Endeksi'ne (ÜFE) göre artırılıyordu. Bu uygulama 18 Ocak'ta çıkan torba yasa ile değişmişti. Bu tarihten itibaren kira artışının ÜFE yerine 12 aylık ortalama Tüketici Fiyat Endeksi'ne (TÜFE) göre belirlenmesi hükme bağlandı.