Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 06.08.2019 11:58
  • Son Güncelleme: 06.08.2019 12:19

Bakan Albayrak'tan indirimi mesajı: Kazanımları kısa zamanda daha da ileri taşıyacağız

Bakan Albayrak: Kamu larımızın başlattığı indirimi, vatandaşlarımızın teveccühünü kazanırken inşaat sektörünün beklediği hareketlenmenin de başlangıcı oldu. Düşük faizli kredilere rekor seviyede talep geldi. Dengelenme sürecinin kazanımlarını kısa zamanda daha da ileri taşıyacağız.

Kazanımları kısa zamanda daha da ileri taşıyacağız

Ziraat sı, Halkbank ve Vakıfbank'ın geçen hafta konut kredisi oranlarında indirime gitmesinin ardından, ilk iki günde 13 binden fazla müşteri toplam 2,1 milyar liranın üzerinde kredi başvurusu yaptı. Hazine ve Maliye Bakanı , düşük faizli kredilere yoğun talebi değerlendirdi.

Bakan Albayrak, "Düşük faizli kredilere rekor seviyede talep geldi. Dengelenme sürecinin kazanımlarını kısa zamanda daha da ileri taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kamu bankalarının başlattığı faiz indiriminin, vatandaşın teveccühünü kazanırken, inşaat sektörünün beklediği hareketlenmenin de başlangıcı olduğunu belirtti.

Düşük faizli kredilere rekor seviyede talep geldiğine işaret eden Albayrak, "Dengelenme sürecinin kazanımlarını kısa zamanda daha da ileri taşıyacağız." değerlendirmesinde bulundu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriBakan Albayrak'tan faiz indirimi mesajı: Kazanımları kısa zamanda daha da ileri taşıyacağız
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri