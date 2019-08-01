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  • 01.08.2019 11:16
  • Son Güncelleme: 01.08.2019 11:37

Son dakika: faiz oranlarını düşürdü | Ziraat Bankası konut kredisi güncel faiz oranları

Son dakika haberine göre 500 bin liraya kadar olan 180 ay vadeli faiz oranlarını yüzde 0,99'a düşürdü. Ayrıca banka faiz oranını maaş müşterilerine 60 ay vadede yüzde 1,49 olarak belirledi.

Ziraat Bankası kredi faiz oranlarını düşürdü

kredi faiz oranlarını düşürdüğünü açıkladı. Buna göre, 500 bin liraya kadar olan 180 ay vadeli konut kredi faizleri yüzde 0.99 olarak belirlendi. 500 bin liraya kadar olan 180 ay vadeli konut kredi faizleri yüzde 0.99 olarak belirlendi.

Ziraat Bankası, tüketici kredi faizini de maaş müşterileri için 60 ay vadede yüzde 1.49'a çekti.

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal dün sunduğu enflasyon raporunda, politika faizindeki 425 baz puanlık indirimin bankaların kredi faizlerine kısa sürece yansımasını beklediklerini açıklamıştı.

Ziraat Bankası güncel konut kredisi faiz oranları

Ziraat Bankası güncel tüketici kredisi faiz oranları

Ziraat Bankası güncel kurumsal kredi faiz oranları

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