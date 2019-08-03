Dolar son dakika... ABD Başkanı Donald Trump'ın 1 Eylül'den itibaren Çin'in 300 milyar dolarlık ürününe yüzde 10'luk ek vergi tarifesi getirdiğini açıklaması ticaret savaşına ilişkin endişeleri artırmasının ardından küresel bazda rish iştahının azaldığı haftanın son işlem gününde dolar/TL sakin seyretti. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 3 Ağustos döviz kurları...

EURO VE DOLAR NE KADAR?

DOLAR

Alış: 5,5485

Satış: 5,5586

EURO

Alış: 6,1622

Satış: 6,1829