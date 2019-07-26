Kadroya geçen taşeron işçilere bayram ikramiyesi ne kadar, verilecek mi? 4-D'li işçi tediye ikramiyesi ne zaman? Taşeron işçi olarak çalışanlara bayram öncesinde ikramiye müjdesi geldi.Belediye çalışanları ve 4-D statüsünde çalışan işçilere bayram ikramiyesi verileceği bildirildi. Kurban Bayramının yaklaşmasıyla birlikte hem emekliler hem memur hem de kamuda kadroya geçen taşeron işçilerinin gözü kulağı bayram ikramiyelerinde. Başta belediyeler olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında 4-D statüsünde çalışan işçilere bayram ikramiyesi verileceği açıklandı. Taşeron işçilere ne kadar bayram ikramiyesi verilecek? Kamuda kadroya geçen 4-D statüsünde çalışan taşeron işçileri bayram ikramiyelerini ne zaman alacak? Kadroya geçen işçilere her yıl Ramazan ve Kurban Bayramlarından bir hafta önce yetmişbeşer TL bayram ikramiyesi verilecek.