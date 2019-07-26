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  • Ekonomi
  • 26.07.2019 09:54
  • Son Güncelleme: 26.07.2019 10:00

Kadroya geçen ne kadar, verilecek mi? ne an?

2019 yılı içinde gündemden hiç düşmeyen taşeron işçilerin haklarında ve çalışma şartlarındaki düzenlemeler meclis tarafınca ele alınmakta olup bunun yanında işçilerin mali ve toplumsal hakları kapsamında ödenecek olan bayram yardımı ve tediye ikramiyesi meblağı ve tarihleri de belli oldu. Kurban Bayramı’na sayılı günler kala milyonlarca taşeron işçisini sevindirecek haber doğrultusunda kamu müessese ve müesseselerinde 4/D’li olarak çalışan işçiler bu yardımdan yararlanacak. Bu kapsamda dini bayramlarda ödenen bu yardımlardan sadece kamu kurum ve müesseselerinde çalışan işçiler yararlanmakta olup belediyede çalışan işçilere bu meblağ ödenmemekteydi. Peki kadroya geçen ne kadar, verilecek mi? ne an?

Kadroya geçen taşeron işçilere bayram ikramiyesi ne kadar, verilecek mi? 4-D'li işçi tediye ikramiyesi ne zaman? Taşeron işçi olarak çalışanlara bayram öncesinde ikramiye müjdesi geldi.Belediye çalışanları ve 4-D statüsünde çalışan işçilere bayram ikramiyesi verileceği bildirildi. Kurban Bayramının yaklaşmasıyla birlikte hem emekliler hem memur hem de kamuda kadroya geçen taşeron işçilerinin gözü kulağı bayram ikramiyelerinde. Başta belediyeler olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında 4-D statüsünde çalışan işçilere bayram ikramiyesi verileceği açıklandı. Taşeron işçilere ne kadar bayram ikramiyesi verilecek? Kamuda kadroya geçen 4-D statüsünde çalışan taşeron işçileri bayram ikramiyelerini ne zaman alacak? Kadroya geçen işçilere her yıl Ramazan ve Kurban Bayramlarından bir hafta önce yetmişbeşer TL bayram ikramiyesi verilecek.

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