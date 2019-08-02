Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan "Hükümet olarak gerçekleştirdiğimiz icraatlarımız, ihracatailemizin gayretleri ve çabaları sayesinde tüm küresel gelişmelere rağmen biz ihracatımızı artırmaya devam ediyoruz." dedi.
Bakan Pekcan ithalat ve ihracat rakamlarını açıkladı. Temmuz ayında ithalat yüzde 8.3 oranında azalarak 18.3 milyar dolara, ihracat ise yüzde 8.32 oranında artarak 15.9 milyar dolara yükseldi.
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