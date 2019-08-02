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  • 02.08.2019 11:18
  • Son Güncelleme: 02.08.2019 11:51

Son dakika: Temmuz ayı rakamları açıklandı

Son dakika haberi... temmuz ayı verilerini açıkladı. Buna göre temmuz ayında 16 milyar dolar oldu. İthalat ise 19 milyar 288 milyon dolar oldu.

"Hükümet olarak gerçekleştirdiğimiz icraatlarımız, ailemizin gayretleri ve çabaları sayesinde tüm küresel gelişmelere rağmen biz ihracatımızı artırmaya devam ediyoruz." dedi.

Bakan Pekcan ithalat ve ihracat rakamlarını açıkladı. Temmuz ayında ithalat yüzde 8.3 oranında azalarak 18.3 milyar dolara, ihracat ise yüzde 8.32 oranında artarak 15.9 milyar dolara yükseldi.

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