

Merkez Bankası'nın geçen hafta 4.25 puanla bir kerede gerçekleştirilen en büyük faiz indirimine imza atmasının ardından, kredi faizlerinde başlaması beklenen indirimlerin fitilini kamu bankaları ateşledi. Ziraat Bankası ve VakıfBank konut ve tüketici kredisi faizlerini düşürdü. Konut kredisi faizleri yüzde 1'in altına indi. Ziraat Bankası, tutarı 500 bine kadar konut kredilerine yönelik faiz oranlarını, azami 180 ay vade için aylık yüzde 0.99'a çekti. Banka, 500 bin ila 1 milyon lira arasında bulunan konut kredileri için aylık faiz oranını da 180 ay vadeye kadar yüzde 1.19'a düşürdü. Tüketici kredisi faiz oranlarını da indiren Ziraat, azami 60 ay vade için maaş müşterilerine yüzde 1.49'dan, diğer müşterilere yüzde 1.59'dan kredi kullandıracak.

da konut kredisi faizini 180 ay vadeye kadar'a, ihtiyaç kredisi faizini'a çekti. Banka, konut projelerindeki faiz oranını, kampanyaya katılacak projeler için aylık'a indirdi. VakıfBank Genel Müdürü"Konut kredisi faiz oranımızı 500 bin liraya kadarbireysel ihtiyaç kredisi faiz oranımızı da VakıfBank maaş müşterileri içinkadar indirdik" dedi. 500 bin liralık 120 ay vadeli kredide 224 bin 530 lira avantaj oluştu. 581 bin 90 lira yerine 356 bin 560 lira faiz ödenecek.