Son dakika haberine göre kamu kurumlarında çalışan işçilere 2019 yılında verilecek ilave ikramiyenin ilk yarısı 9 Ağustos'ta, ikinci yarısı ise 13 Aralık'ta ödenecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararına göre, kamu işçilerine ödenecek ikramiyelerin tarihleri belli oldu.

Buna göre, ikramiyelerin ilk yarısı 9 Ağustos'ta, ikinci yarısı ise 13 Aralık'ta ödenecek.