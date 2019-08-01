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  • 02.08.2019 06:23
  • Son Güncelleme: 02.08.2019 06:29

Son dakika: Kamu işçilerine ödeme tarihi belli oldu | Kamu işçilerinin ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Son dakika haberi... Kamuda çalışan işçilere verilen bir maaş tutarındaki nin ödeme tarihi belli oldu. İşte Başkan Erdoğan'ın kararıyla 'nin bugünkü sayısında yayınlanan kamu işçilerine ikramiye tutarı ödeme tarihi...

İkramiyelerin ödeme tarihi belli oldu

Son dakika haberine göre kamu kurumlarında çalışan işçilere 2019 yılında verilecek ilave nin ilk yarısı 9 Ağustos'ta, ikinci yarısı ise 'ta ödenecek.

'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararına göre, kamu işçilerine ödenecek ikramiyelerin tarihleri belli oldu.

Buna göre, ikramiyelerin ilk yarısı 9 Ağustos'ta, ikinci yarısı ise 13 Aralık'ta ödenecek.

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