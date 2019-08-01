Son dakika haberine göre kamu kurumlarında çalışan işçilere 2019 yılında verilecek ilave ikramiyenin ilk yarısı 9 Ağustos'ta, ikinci yarısı ise 13 Aralık'ta ödenecek.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararına göre, kamu işçilerine ödenecek ikramiyelerin tarihleri belli oldu.
Buna göre, ikramiyelerin ilk yarısı 9 Ağustos'ta, ikinci yarısı ise 13 Aralık'ta ödenecek.
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