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  • 02.08.2019 01:54
  • Son Güncelleme: 02.08.2019 01:54

Emekli ve memur maaşları ne zaman ödenecek? Emekli ve memur maaşları erken yatacak mı?

Yılın ikinci dini bayramı Kurban Bayramı için geri sayım devam ederken emekli ve memur vatandaşlar maaşların ödeneceği tarih hakkında araştırmalara başladı. Milyonlarca vatandaş aynı zamanda bayram öncesinde maaşların ödenip ödenmeyeceğini merak ediyor. Peki, emekli ve memur maaşları ne zaman ödenecek? Emekli ve memur maaşları erken yatacak mı?

Emekli ve memur maaşları ne zaman ödenecek?
Emekli ve memur maaşları ne zaman ödenecek? Kurban Bayramı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milyonlarca vatandaşın gözü emekli ve memur maaşlarının yatırılacağı tarihe çevrildi. Bu nedenle merakla araştırılan sorular arasında "Emekli ve memur maaşları ne zaman ödenecek?" sorusu yer alıyor.

EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAM ÖNCESİNDE YATIRILACAK MI?

Şimdi gözler Ağustos ayında emekli maaşlarının yatırılacağı tarihe çevrildi. Ancak konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde haberimizin içinde yer alacak.

MEMUR MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE ÖDENECEK Mİ?

Memur maaşları her ayın 15'inde hesaplarda oluyor. Ancak Kurban Bayramı 11-14 Ağustos arasında idrak edilecek. Bu nedenle memurlar Kurban Bayramı öncesi maaşların yatırılıp yatırılmayacağını sorgulatıyor. Maaşların 8-9 Ağustos tarihlerinde hesaplarda olması bekleniyor.

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