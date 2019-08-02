Dolar son dakika... Dolar kurunda Fed Başkanı Powell'ın faiz indirimi açıklamalarının ardından yukarı yönlü hareket sürüyor. Gelecek yıl faiz indirimi beklentilerinin azalması ile birlikte son 4 ayın en düşük seviyesi olan 5.51 bandına oturan dolar/TL, Powell'ın ve Trump'ın açıklamalarının ardından yükselişe geçti. Dolar endeksi dün %0.15 ile iki haftanın en keskin tek günlük düşüşünü kaydettikten sonra bugün yatay seyirle 98.417'de bulunuyor. Peki, euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 2 Ağustos güncel döviz kurları...
DOLAR
Alış: 5,6049
Satış: 5,6090
EURO
Alış: 6,2130
Satış: 6,2181
STERLİN
Alış: 6,7668
Satış: 6,8008
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