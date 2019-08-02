Dolar son dakika... Dolar kurunda Fed Başkanı Powell'ın faiz indirimi açıklamalarının ardından yukarı yönlü hareket sürüyor. Gelecek yıl faiz indirimi beklentilerinin azalması ile birlikte son 4 ayın en düşük seviyesi olan 5.51 bandına oturan dolar/TL, Powell'ın ve Trump'ın açıklamalarının ardından yükselişe geçti. Dolar endeksi dün %0.15 ile iki haftanın en keskin tek günlük düşüşünü kaydettikten sonra bugün yatay seyirle 98.417'de bulunuyor. Peki, euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 2 Ağustos güncel döviz kurları...

DOLAR

Alış: 5,6049

Satış: 5,6090

EURO

Alış: 6,2130

Satış: 6,2181

STERLİN

Alış: 6,7668

Satış: 6,8008