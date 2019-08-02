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  • 02.08.2019 09:12
  • Son Güncelleme: 02.08.2019 09:12

kuru son dakika: 2 Ağustos , sterlin, dolar ne kadar oldu? Güncel döviz kurları

/TL geçtiğmiz gün 5.51'li seviyelere kadar inmiş, Fed Başkanı Powell'ın faiz açıklamasının ardından 5.60'ın üzerine çıkmıştı. Trump'ın Çin'e 300 milyar dolarlık ürüne yüzde 10 ek gümrük vergisini getirmesinin ardından dolar 5.62 üzerine çıktı. Peki, şu dakikalarda ve dolar ne kadar oldu? İşte 2 Ağustos döviz kurları...

Dolar son dakika... Dolar kurunda Fed Başkanı Powell'ın faiz indirimi açıklamalarının ardından yukarı yönlü hareket sürüyor. Gelecek yıl faiz indirimi beklentilerinin azalması ile birlikte son 4 ayın en düşük seviyesi olan 5.51 bandına oturan dolar/TL, Powell'ın ve Trump'ın açıklamalarının ardından yükselişe geçti. Dolar endeksi dün %0.15 ile iki haftanın en keskin tek günlük düşüşünü kaydettikten sonra bugün yatay seyirle 98.417'de bulunuyor. Peki, euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 2 Ağustos güncel döviz kurları...

DOLAR
Alış: 5,6049
Satış: 5,6090

EURO
Alış: 6,2130
Satış: 6,2181

STERLİN
Alış: 6,7668
Satış: 6,8008

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