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  • 01.08.2019 09:39
  • Son Güncelleme: 01.08.2019 09:39

nda son durum: 1 Ağustos , gram, çeyrek, fiyatı ne kadar oldu?

1 Ağustos son dakika... İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta 414,00 lira, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki kapanışa göre yüzde 0,35 azalışla 254,30 liradan işlem görmüştü. Peki, bugün , gram, çeyrek ve tam oldu? İşte canlı rakamlar...

Son dakika... Altın fiyatları Fed'in 25 baz puan faiz indirimine rağmen uzun süreli bir indirim süreci başlatmadığını ifade etmesi ve doların değer kazanmasının etkisiyle geriledi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1,405.5 dolara kadar gerileyerek 17 Temmuz'dan bu yana en düşük düzeyi gördükten sonra %0.2 düşüşle 1,410.42 dolara geriledi. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 1 Ağustos canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

1 Ağustos 2019 Perşembe günü canlı altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

1 Ağustos Perşembe günü gram altın 252,02 liradan alınırken, 252,07 liradan satılıyor.

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