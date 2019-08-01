Son dakika... Altın fiyatları Fed'in 25 baz puan faiz indirimine rağmen uzun süreli bir indirim süreci başlatmadığını ifade etmesi ve doların değer kazanmasının etkisiyle geriledi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1,405.5 dolara kadar gerileyerek 17 Temmuz'dan bu yana en düşük düzeyi gördükten sonra %0.2 düşüşle 1,410.42 dolara geriledi. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 1 Ağustos canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

1 Ağustos 2019 Perşembe günü canlı altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

1 Ağustos Perşembe günü gram altın 252,02 liradan alınırken, 252,07 liradan satılıyor.