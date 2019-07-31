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Emekliye bin TL bayram ikramiyesi! SGK Bağkur emekli maaşı Kurban Bayramı ikramiyesi ödeme günü ne zaman?

Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı için geri sayım devam ediyor. Milyonlarca emekli bayram ikramiyesini alacağı günü iple çekiyor? Milyonlarca vatandaş bu nedenle "Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?" sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki SGK Bağkur emekli maaşı bayram ikramiyesi son dakika ödeme günü! Kurban Bayramı emekli ikramiyesi zammı ne kadar? İkramiyer ne zaman hesapta olacak? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

31.07.2019 07:49 - Son Güncelleme: 31.07.2019 07:49
Emekliye bin TL bayram ikramiyesi! SGK Bağkur emekli maaşı Kurban Bayramı ikramiyesi ödeme günü ne zaman?

12 milyon kişi için önümüzdeki hafta ikramiye haftası olacak. Kurban Bayramı ikramiyesi haftaya ödenecek.

Emekliye bin TL bayram ikramiyesi! SGK Bağkur emekli maaşı Kurban Bayramı ikramiyesi ödeme günü ne zaman?

Kesin tarihi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duyuracak. Ancak ödemenin büyük ihtimalle 9 Ağustos Cuma günü yapılması bekleniyor.

Emekliye bin TL bayram ikramiyesi! SGK Bağkur emekli maaşı Kurban Bayramı ikramiyesi ödeme günü ne zaman?

KİME, NE KADAR?
Emeklilere biner lira ödeme yapılırken, ölüm aylığı alanlara ise hisseleri oranında hesaplanan tutar verilecek.

Emekliye bin TL bayram ikramiyesi! SGK Bağkur emekli maaşı Kurban Bayramı ikramiyesi ödeme günü ne zaman?

Yani eşin hisse oranı yüzde 50, çocuğun yüzde 25 ise eş 500, çocuk 250 lira ikramiye alacak.

Emekliye bin TL bayram ikramiyesi! SGK Bağkur emekli maaşı Kurban Bayramı ikramiyesi ödeme günü ne zaman?

Birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara ise en fazla ödeneğe imkan veren tek dosya üzerinden ödeme yapılacak.

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