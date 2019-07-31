Emekliye bin TL bayram ikramiyesi! SGK Bağkur emekli maaşı Kurban Bayramı ikramiyesi ödeme günü ne zaman?
Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı için geri sayım devam ediyor. Milyonlarca emekli bayram ikramiyesini alacağı günü iple çekiyor? Milyonlarca vatandaş bu nedenle "Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?" sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki SGK Bağkur emekli maaşı bayram ikramiyesi son dakika ödeme günü! Kurban Bayramı emekli ikramiyesi zammı ne kadar? İkramiyer ne zaman hesapta olacak? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...
31.07.2019 07:49
- Son Güncelleme: 31.07.2019 07:49
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