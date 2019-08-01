Milyonların gözü 3600 ek gösterge artışı, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasası ve kıdem tazminatı fonu çalışmalarında. Türkiye gündemini bir fazlaca zamandır meşgul eden genel af, ceza indirimi, hal yasası kıdem tazminatı nafaka, ek gösterge ve EYT erken emeklilik yasasında son durumun ne olduğu merak ediliyor. EYT konusunda ne kadar gündemde yok denilse de milyonlarca vatandaş açısından büyük bir problem olmakta. 3600 ek gösterge, genel af, ceza indirimi, hal yasası kıdem tazminatı nafaka ve EYT erken emeklilik yasası üzerinde. Bu bağlamda Meclis'i açıldığı zaman yoğun günler bekliyor. Meclis 1 Ekim tarihinde açılacak ve bu tarihten itibaren EYT, genel af yasası, hal yasası, kıdem tazminatı, nafaka, 3600 ek gösterge gibi maddelerin görüşülmesi bekleniyor.