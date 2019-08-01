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  • 02.08.2019 09:22
  • Son Güncelleme: 02.08.2019 09:22

, yasası, , , nafaka, 2 Ağustos nedir çıktı mı?

2 Ağustos , yasası, , , nafaka, nedir çıktı mı? Milyonların gözü kulağı Meclis'te! Sebebi ise EYT ( yasası), genel af, hal yasası kıdem tazminatı nafaka, ek gösterge yasalarının çıkıp çıkmayacağı. TBMM gündeminde bu zamanlarda oldukça fazla konu yer alıyor. Bu bağlamda Af yasası ve ceza indiriminden 3600 ek göstergeye, yeni askerlik sisteminden kıdem tazminata birçok konunun Meclis'te görüşülüp görüşülmeyeceği oldukça merak ediliyor. 'de yapılan toplantıda, Genel Kurul çalışmalarının temmuz sonuna kadar uzatılması ele alındı. Daha önce açıklanan yargı reformu paketine ilave olarak 3 paketin daha görüşülmesi planlanıyor. Ceza infaz süreleri düşürülecek.

Genel af yasası çıktı mı? EYT, hal yasası, kıdem tazminatı, nafaka...

Milyonların gözü 3600 ek gösterge artışı, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasası ve kıdem tazminatı fonu çalışmalarında. Türkiye gündemini bir fazlaca zamandır meşgul eden genel af, ceza indirimi, hal yasası kıdem tazminatı nafaka, ek gösterge ve EYT erken emeklilik yasasında son durumun ne olduğu merak ediliyor. EYT konusunda ne kadar gündemde yok denilse de milyonlarca vatandaş açısından büyük bir problem olmakta. 3600 ek gösterge, genel af, ceza indirimi, hal yasası kıdem tazminatı nafaka ve EYT erken emeklilik yasası üzerinde. Bu bağlamda Meclis'i açıldığı zaman yoğun günler bekliyor. Meclis 1 Ekim tarihinde açılacak ve bu tarihten itibaren EYT, genel af yasası, hal yasası, kıdem tazminatı, nafaka, 3600 ek gösterge gibi maddelerin görüşülmesi bekleniyor.

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