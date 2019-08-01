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  • 01.08.2019 16:11
  • Son Güncelleme: 01.08.2019 16:31

Son dakika: arttı

toplam leri geçen hafta 68 milyon dolar arttı. Altın rezervleri ise 26 Temmuz haftasında 164 milyon dolar artışla 23 milyar 253 milyon dolardan 23 milyar 417 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankası rezervleri arttı

Türkiye Cumhuriyeti Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 26 Temmuz'da Merkez Bankası brüt döviz leri, 96 milyon dolar azalışla 74 milyar 971 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 19 Temmuz'da 75 milyar 67 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 164 milyon dolar artışla 23 milyar 253 milyon dolardan 23 milyar 417 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 68 milyon dolar artarak 98 milyar 320 milyon dolardan 98 milyar 388 milyon dolara yükseldi.

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