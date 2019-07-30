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  • 31.07.2019 08:56
  • Son Güncelleme: 08.08.2019 14:19

, , kredi faiz oranları!

, , faiz oranları ne kadar, konut kredisi aylık faiz oranı yüzde kaç oldu sorularının yanıtı haberimizde. Özel Bankaların konut kredisi faiz oranlarında hareketlilik yaşanırken kamu bankalarının faiz oranları yaklaşık bir buçuk aydır sabit seyrediyor.

TEB, Ziraat Bankası, Garanti Bankası kredi faiz oranları!

Merkez bankası faiz oranlarını açıkladı. Ev ya da konut almak isteyen vatandaşların dört gözle beklediği kredi faiz oranları netleşti. Peki TEB, Ziraat Bankası ve Garanti Bankası'ndan ev ya da konut kredisi çekmek vatandaşlar aylık ne kadar faiz oranı ödeyecek? İşte 24 Aylık, 36 aylık, 5 yıllık, 10 yıllık banka faiz oranları...

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