TEB, Ziraat Bankası, Garanti Bankası kredi faiz oranları!

Merkez bankası faiz oranlarını açıkladı. Ev ya da konut almak isteyen vatandaşların dört gözle beklediği kredi faiz oranları netleşti. Peki TEB, Ziraat Bankası ve Garanti Bankası'ndan ev ya da konut kredisi çekmek vatandaşlar aylık ne kadar faiz oranı ödeyecek? İşte 24 Aylık, 36 aylık, 5 yıllık, 10 yıllık banka faiz oranları...