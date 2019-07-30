Binlerce çiftçiyi yakından ilgilendiren büyük müjde geldi. Bu bağlamda Bakan Pakdemirli: ''Çiftçilere 6 Ağustos Salı günü 1.2 milyar lira destekleme ödemesi yapılacak'' dedi. 2019 Çiftçi Kayıt Sistemi başvuruları ve kayıt işleminin detaylarını haberimizden öğrenebilirsiniz. Peki Mazot ve gübre desteklemesi ödemeleri nasıl alınır? Ö
2019 çiftçi destek ödemeleri başladı mı?
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Çiftçilere 6 ağustos salı günü 1,2 milyar lira destekleme ödemesi yapılacak" dedi. Bu arada 2019 çiftçi Kayıt Sistemi başvuruları ve kayıt işlemi ile ilgili detaylar ve Mazot ve gübre desteklemesi ödemelerinin nasıl alınacağına dair ayrıntılar haberimizde.
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