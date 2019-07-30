Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 31.07.2019 08:55
  • Son Güncelleme: 06.08.2019 17:05

2019 çiftçi destek ödemeleri başladı mı?

ve "Çiftçilere 6 ağustos salı günü 1,2 milyar lira destekleme ödemesi yapılacak" dedi. Bu arada 2019 çiftçi Kayıt Sistemi başvuruları ve kayıt işlemi ile ilgili detaylar ve Mazot ve gübre desteklemesi ödemelerinin nasıl alınacağına dair ayrıntılar haberimizde.

2019 çiftçi destek ödemeleri başladı mı?

Binlerce çiftçiyi yakından ilgilendiren büyük müjde geldi. Bu bağlamda Bakan Pakdemirli: ''Çiftçilere 6 Ağustos Salı günü 1.2 milyar lira destekleme ödemesi yapılacak'' dedi. 2019 Çiftçi Kayıt Sistemi başvuruları ve kayıt işleminin detaylarını haberimizden öğrenebilirsiniz. Peki Mazot ve gübre desteklemesi ödemeleri nasıl alınır? Ö

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi Haberleri2019 çiftçi destek ödemeleri başladı mı?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri