2019 çiftçi destek ödemeleri başladı mı?

Binlerce çiftçiyi yakından ilgilendiren büyük müjde geldi. Bu bağlamda Bakan Pakdemirli: ''Çiftçilere 6 Ağustos Salı günü 1.2 milyar lira destekleme ödemesi yapılacak'' dedi. 2019 Çiftçi Kayıt Sistemi başvuruları ve kayıt işleminin detaylarını haberimizden öğrenebilirsiniz. Peki Mazot ve gübre desteklemesi ödemeleri nasıl alınır? Ö