Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı almasıyla birlikte kredi çekecek olan vatandaşlar faizlerin düşüp düşmeyeceği hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Aynı zamanda bankaların güncel faiz oranları da merak ediliyor. Haberimizin içerisinde banka banka güncel faiz oranlarını sizin için derledik. İşte Ziraat, Halk Bankası, TEB, Garanti, Akbank, YapıKredi, VakıfBank güncel faiz oranları... Özel Bankaların konut kredisi faiz oranlarında hareketlilik yaşanırken kamu bankalarının faiz oranları yaklaşık bir buçuk aydır sabit seyrediyor. Konut kredisi, satın alınacak evin teminat altına alınması koşuluyla bankalar tarafından verilen bir kredi türü. Kredinin vadesi genellikle sabit faiz oranlarıyla 5 ila 30 yıl arasında değişebiliyor. Konut kredisine başvurmak için satın almak istediğiniz konuta karar verdikten sonra kredi imkanları sunan bankaları araştırmanız gerekir.