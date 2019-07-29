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  • 30.07.2019 09:00
  • Son Güncelleme: 30.07.2019 09:00

Ziraat, Halkbank, , YapıKredi, Garanti, güncel oranları! 30 Temmuz son durum nedir?

30 Temmuz kredi oranları son durum nedir? Ziraat, Halkbank, , YapıKredi, Garanti, güncel faiz oranları. Kredi çekme düşüncesi olan vatandaşlar bankaların güncel hakkında bilgi edinmek istiyor. Bu nedenle nda son durum merakla sorgulatılan listesinde başta yer alıyor. Haberimizde güncel kredi faiz oranlarında son durumu banka banka sizler için derledik. İşte birçok kişi yakından takip ettiği Ziraat, , Akbank, YapıKredi, VakıfBank güncel kredi faiz oranları... Ziraat Bankası, VakıfBank ve HalkBank 10 yıl vadeye kadar yüzde 1.28 faiz oranı ile konut kredisi kullandırıyor. Ziraat Bankası'nın tabela konut kredisi faiz oranı, HalkBank ve VakıfBank' ın da kampanyalı faizi olan bu oran masraflar hariç en düşük konut kredisi faiz oranı.

Kredi faiz oranlarında son durum nedir?

Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı almasıyla birlikte kredi çekecek olan vatandaşlar faizlerin düşüp düşmeyeceği hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Aynı zamanda bankaların güncel faiz oranları da merak ediliyor. Haberimizin içerisinde banka banka güncel faiz oranlarını sizin için derledik. İşte Ziraat, Halk Bankası, TEB, Garanti, Akbank, YapıKredi, VakıfBank güncel faiz oranları... Özel Bankaların konut kredisi faiz oranlarında hareketlilik yaşanırken kamu bankalarının faiz oranları yaklaşık bir buçuk aydır sabit seyrediyor. Konut kredisi, satın alınacak evin teminat altına alınması koşuluyla bankalar tarafından verilen bir kredi türü. Kredinin vadesi genellikle sabit faiz oranlarıyla 5 ila 30 yıl arasında değişebiliyor. Konut kredisine başvurmak için satın almak istediğiniz konuta karar verdikten sonra kredi imkanları sunan bankaları araştırmanız gerekir.

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