Son dakika: Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan çiftçilere büyük müjde! Ödemeler başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiftçilere yapılacak olan 1,2 milyar liralık destekleme ödemesinin 6 Ağustos Salı günü yapılacağını açıkladı.
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiftçilere yapılacak olan 1,2 milyar liralık destekleme ödemesinin 6 Ağustos Salı günü yapılacağını açıkladı.
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