Son dakika: Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan çiftçilere büyük müjde! Ödemeler başlıyor Son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiftçilere yapılacak olan 1,2 milyar liralık destekleme ödemesinin 6 Ağustos Salı günü yapılacağını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiftçilere yapılacak olan 1,2 milyar liralık destekleme ödemesinin 6 Ağustos Salı günü yapılacağını açıkladı. Detaylar geliyor... TÜM MANŞETLER