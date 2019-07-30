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  • 30.07.2019 11:10
  • Son Güncelleme: 30.07.2019 11:11

Son dakika: Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan çiftçilere büyük müjde! Ödemeler başlıyor

Son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiftçilere yapılacak olan 1,2 milyar liralık destekleme ödemesinin 6 Ağustos Salı günü yapılacağını açıkladı.

Bakanlıktan çiftçilere büyük müjde! Ödemeler başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiftçilere yapılacak olan 1,2 milyar liralık destekleme ödemesinin 6 Ağustos Salı günü yapılacağını açıkladı.

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