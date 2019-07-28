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Yeni emeklilik sisteminde çift maaş! Hem devletten hem sandıktan

Yeni ekonomi programı kapsamında çalışmaları süren "sosyal güvenlik reformunun" en önemli ayağını yeni emeklilik modeli oluşturuyor. Meslek odalarının devreye girmesiyle emeklilikte çift maaş sistemi uygulanacak. Çalışanlar hem devletten hem sandıktan maaş alacak. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

28.07.2019 07:43 - Son Güncelleme: 28.07.2019 07:43
Yeni emeklilik sisteminde çift maaş! Hem devletten hem sandıktan

Yeni ekonomi programı kapsamında çalışmaları süren "sosyal güvenlik reformunun" en önemli ayağını yeni emeklilik modeli oluşturuyor. Emekli gelirinin yüzde 40'ı tamamlayıcı sistemlerden gelen Hollanda'da olduğu yeni kıdem sistemiyle beraber mesleki, sektörel, tamamlayıcı emeklilikte devlet destekleri yaşa, yatırılan prime göre artırılacak.

Yeni emeklilik sisteminde çift maaş! Hem devletten hem sandıktan

İkinci maaş kazandıracak "sandık" türü uygulamalar yaygınlaştırılacak. Beş yıllık dönemde emeklilik gelirlerinin artırılması için diğer emeklilik sistemlerine katılım teşvik edilecek. Tamamlayıcı emeklilik için büyük rol üstlenecek olan meslek odaları da teşvik edilecek. Hükümetin, yeni emeklilik sistemine ilişkin beş yıllık ajandasındaki bazı başlıklar şöyle:

Yeni emeklilik sisteminde çift maaş! Hem devletten hem sandıktan

EMEKLİLİK GELİRİ ARTACAK
Emeklilik gelirlerinin artırılması amacıyla kamu emeklilik sistemi dışındaki sistemlere katılım teşvik edilecek.

Yeni emeklilik sisteminde çift maaş! Hem devletten hem sandıktan

Bireysel emeklilik sistemi katılımcı sayısı, sistemde kalış süresi ve fon tutarını artıracak şekilde geliştirilecek.

Yeni emeklilik sisteminde çift maaş! Hem devletten hem sandıktan


GENÇLER İÇİN CAZİP FIRSAT
Bireysel emeklilikte mevcut devlet destekleri yaşa göre farklılaştırılacak.

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