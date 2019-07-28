Yeni emeklilik sisteminde çift maaş! Hem devletten hem sandıktan

İkinci maaş kazandıracak "sandık" türü uygulamalar yaygınlaştırılacak. Beş yıllık dönemde emeklilik gelirlerinin artırılması için diğer emeklilik sistemlerine katılım teşvik edilecek. Tamamlayıcı emeklilik için büyük rol üstlenecek olan meslek odaları da teşvik edilecek. Hükümetin, yeni emeklilik sistemine ilişkin beş yıllık ajandasındaki bazı başlıklar şöyle: