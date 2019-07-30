Dolarda düşüş sürüyor! Kriz tellalları şaşkın...

Bankalararası piyasada dolar 5,61 seviyesinde hareket ediyor. Merkez Bankası 'nın faiz indirimi sonrası geçen hafta 5,70 civarında seyreden kur, yeni haftaya düşüşle başlamıştı. Dolar dün 5,60'lı seviyelere indi.Euro/TL de 6,25 seviyesinde işlem görüyor.

Piyasalar yarınki enflasyon raporunu takip edecek. Burada Merkez Bankası 'nın yeni başkanı Murat Uysal ilk kez kameraların karşısına geçerek mesajlarını verecek.Yarın yine ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ), faiz kararı piyasalar tarafından yakından izlenecek.

YALANCI ÇOBANLAR PİYASADA YOK!

Siyasi bakış açılarını analizlerine yansıtıp döviz kurları üzerinden felaket tellallığı yapan ekonomistler, yalancı çobana döndü. Hiçbir tahminleri tutmadı. Sadece felaket satarak vatandaşları korkutup dolarizasyonu artırmaya çalışan, objektif ekonomik analizle siyasi bakış açısını birbirine karıştıran bu kesim, kurlar düşmeye başlar başlamaz ise ortadan kayboldu.

