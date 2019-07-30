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  • 30.07.2019 09:35
  • Son Güncelleme: 30.07.2019 09:41

Dolarda 2 günde 10 kuruş birden düştü! Kriz tellalları şaşkın...

indirimi olursa dolar fırlar diyen kriz tellallarının beklentileri yine boşa çıktı! 'nın faiz indirme kararı sonrası düşüşe geçen dolarda aşağı yönlü hareket devam ediyor.

Dolarda düşüş sürüyor! Kriz tellalları şaşkın...
Bankalararası piyasada dolar 5,61 seviyesinde hareket ediyor. 'nın indirimi sonrası geçen hafta 5,70 civarında seyreden kur, yeni haftaya düşüşle başlamıştı. Dolar dün 5,60'lı seviyelere indi.

Euro/TL de 6,25 seviyesinde işlem görüyor.

GÖZLER MERKEZ BANKASI VE FED'DE
Piyasalar yarınki enflasyon raporunu takip edecek. Burada Merkez 'nın yeni başkanı Murat Uysal ilk kez kameraların karşısına geçerek mesajlarını verecek.

Yarın yine ABD Merkez Bankası'nın (), faiz kararı piyasalar tarafından yakından izlenecek.

YALANCI ÇOBANLAR PİYASADA YOK!
Siyasi bakış açılarını analizlerine yansıtıp döviz kurları üzerinden felaket tellallığı yapan ekonomistler, yalancı çobana döndü. Hiçbir tahminleri tutmadı. Sadece felaket satarak vatandaşları korkutup dolarizasyonu artırmaya çalışan, objektif ekonomik analizle siyasi bakış açısını birbirine karıştıran bu kesim, kurlar düşmeye başlar başlamaz ise ortadan kayboldu.

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