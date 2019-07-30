Altın fiyatları son dakika... Altın fiyatları yatırımcıların Fed faiz kararı öncesi beklemeye geçmesi ve doların iki ayın zirvesine yakın seyretmesine paralel olarak hafif geriledi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.1 düşüşle 1,425.11 dolara indi. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 30 Temmuz canlı altın fiyatları...

30 Temmuz Salı günü canlı altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

30 Temmuz Salı günü gram altın 257,09 liradan alınırken, 257,14 liradan satılıyor.