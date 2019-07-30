Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 30.07.2019 09:29
  • Son Güncelleme: 30.07.2019 09:29

son dakika! 30 Temmuz canlı altın fiyatı: , çeyrek, fiyatı

nda son dakika hareketliliği yaşanıyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta 418,00 lira, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki kapanışa göre yüzde 0,42 azalışla 256,60 liradan işlem görmüştü. Bugün , , çeyrek ve fiyatları ne kadar oldu? İşte 30 Temmuz ...

Altın fiyatları son dakika... Altın fiyatları yatırımcıların Fed faiz kararı öncesi beklemeye geçmesi ve doların iki ayın zirvesine yakın seyretmesine paralel olarak hafif geriledi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.1 düşüşle 1,425.11 dolara indi. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 30 Temmuz canlı altın fiyatları...

30 Temmuz Salı günü canlı altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

30 Temmuz Salı günü gram altın 257,09 liradan alınırken, 257,14 liradan satılıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriAltın fiyatları son dakika! 30 Temmuz canlı altın fiyatı: 22 ayar bilezik gramı, çeyrek, tam altın fiyatı
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri