Mahkemeden emsal karar! Vatandaşa KDV iadesi yok

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, 2016'da konutlarda yüzde 18'lik KDV'nin yüzde 8'e indirilmesi nedeniyle inşaat şirketleriyle davalık olan çok sayıda tüketiciyi ilgilendiren bir karar verdi. İstinaf mahkemesi, "KDV'deki indirim nedeniyle tüketiciye para iadesi yapılmaz" dedi ve tapu devrine izin veren tüketici mahkemesi kararını kaldırdı. Bu karar çok sayıda dava için de emsal teşkil edebilir.

Konut piyasasını canlandırmak için 3 yıl önce Bakanlar Kurulu kararı ile KDV indirimine gidildi. 8 Eylül 2016 tarihli Resmi Gazete'de yer alan düzenlemeyle, 150 metrekareye kadarki konutlar için KDV yüzde 18'den 8'e indirildi. Bu durum, daire alan çok sayıda kişi ile inşaat şirketlerinin de karşı karşıya gelmesine neden oldu. Dava konusu bir olay da İstanbul Bağcılar'daki lüks bir konut projesinde yaşandı. Turan Kurt isimli bir tüketici, önde gelen bir inşaat firmasından daire satın aldı. Taraflar arasında satış sözleşmesi 18 Eylül 2013'te imzalandı. Dairenin satış bedeli KDV dahil 393 bin 231 TL olarak belirlendi. Kurt ilk olarak 99 bin 423 TL'lik peşin ödeme yaptı. Akabinde 200 bin TL de banka kredisi çekti. Kalan tutar için ise 1 Şubat 2016 ödeme tarihli 95 bin 808 TL'lik senet verdi. Sözleşmeye göre daire 16 Temmuz 2015'te bitirilip Kurt'a teslim edilecekti. Ancak, inşaat şirketi daireyi 8 ay sonra teslim etti.