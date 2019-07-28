Faiz oranları düştü mü? İşte konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranı!

Yaz dönemi ve bayram öncesi olması sebebiyle kredi çekmek istiyorum diyen kişiler için en uygun kredi faiz oranları hangi bankada sizler için araştırdık. Bankaların kredi faiz oranları düşmeye devam ederken en ucuz kredi veren ilk 5 banka ve kamu bankalarının kredi faiz oranlarını takvim.com.tr olarak derledik.