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  • Son Güncelleme: 04.08.2019 15:37

Faiz oranları düştü mü? İşte konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranı!

güncel konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranı! 60 -120 ay taksit faiz oranları vade faiz ücreti kaç para? Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 425 baz puan düşürerek yüzde 24'ten yüzde 19,75'e çekti. Bu gelişme gözleri bankaların konut kredisi faiz oranlarına çevirdi. 28 Temmuz 60 -120 ay taksit faiz oranları vade faiz ücreti kaç para?

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