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  • 30.07.2019 09:15
  • Son Güncelleme: 30.07.2019 09:15

, ve Bağkur'lu emeklilikte 3 maaş nasıl alır? Emekli alma başvuru şartları nedir?

bazı durumlarda özellikle de hanım emekliye hakkı tanıyor. Çift maaş hakkı bir tek emekliye değil, dul ve yetimlere de sağlanıyor. Meclis'te komisyonda kabul edilen 11. Kalkınma Planı ile beraber özellikle kıdem tazminatı ve emeklilik sistemlerinde devrim durumunda değişimler gerçekleşecek. Sosyal tarafların mutabakatıyla çıkartılması planlanan Kıdem Tazminatı Reformu bununla birlikte tamamlayıcı emeklilik sistemini de devreye alacak. Böylece çalışan milyonlarca vatandaş kıdem tazminatı garantisi ile ikinci bir emeklilik ve maaşın yolu da açılmış olacak. İkinci maaş için SSK ve Bağkurlular şanslı gibi gözüküyor. Ancak yasal olarak birçok kişiye, dul ve yetime sağlanan bu haktan memur emeklileri mahrum. Peki , SSK ve Bağkur'lu emeklilikte 3 maaş nasıl alır? İşte başvuru şartları

SGK, SSK ve Bağkur'lu emeklilikte 3 maaş nasıl alır? Emekli çift maaş alma başvuru şartları nedir? Meclis'te komisyonda kabul edilen 11. Kalkınma planı ile birlikte gündeme gelen tamamlayıcı emeklilik çalışanlar için gelecek güvencesi olacak. Peki tamamlayıcı emeklilik nedir? BES'le kolay emeklilik mümkün mü? Çalışan emekli tekrar aynı hakkı kazanabilir mi? Emeklilikte 3 maaş birden nasıl alınır? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de... BES'teki devlet destekleri yaşa göre farklılaştırılacak. Gençlere daha fazla destek sağlanmış olacak Bireysel hesaplara dayalı kurulacak Kıdem Tazminatı Fonu ile BES fonu entegre edilecek. Böylece çalışanların tazminatlarının güvencesi devlet olacak.

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