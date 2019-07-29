SGK, SSK ve Bağkur'lu emeklilikte 3 maaş nasıl alır? Emekli çift maaş alma başvuru şartları nedir? Meclis'te komisyonda kabul edilen 11. Kalkınma planı ile birlikte gündeme gelen tamamlayıcı emeklilik çalışanlar için gelecek güvencesi olacak. Peki tamamlayıcı emeklilik nedir? BES'le kolay emeklilik mümkün mü? Çalışan emekli tekrar aynı hakkı kazanabilir mi? Emeklilikte 3 maaş birden nasıl alınır? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de... BES'teki devlet destekleri yaşa göre farklılaştırılacak. Gençlere daha fazla destek sağlanmış olacak Bireysel hesaplara dayalı kurulacak Kıdem Tazminatı Fonu ile BES fonu entegre edilecek. Böylece çalışanların tazminatlarının güvencesi devlet olacak.