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  • 29.07.2019 16:19
  • Son Güncelleme: 29.07.2019 16:29

Başkan Erdoğan'a ilanlı teşekkür! Üretici fındık fiyatlarından memnun...

Başkan Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı açıklamada " kaliteli kabuklu fındık için taban fiyat 17 lira, Levant kaliteli kabuklu fındık için taban fiyat 16,5 liradır" müjdesini vermişti. Giresun Ziraat Odası, 2019 ürünü Giresun kalite fındığa 17 lira taban fiyatı açıklamasından dolayı Erdoğan'a teşekkür için yerel gazetelere ilan verdi.

Başkan Erdoğan'a ilanlı teşekkür!

Oda başkanı Nurittin Karan, hasat öncesi fındık taban fiyatının açıklanmasının üretici adına önemli ve rakamın da memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Çiftçinin serbest piyasanın insafına bırakılmadığını, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) Kurban Bayramı sonrası alımlara başlayacağını kaydeden Karan, üreticilerin ilk kez hasada kafasında soru işaretleri olmadan başlayacağını belirtti.

Karan, Cumhurbaşkanı 'ın fındık üreticisinin yanında olduğunu bir kez daha gösterdiğine vurgu yaparak, şöyle konuştu:

"Biz de üreticilerin temsilcisi olarak, mahalli gazetelere ilan vererek kararın alınmasında başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Tarım ve Orman Bakanı Sayın Bekir Pakdemirli'ye, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Nurettin Canikli'ye, Ziraat Odaları Genel Başkanı Sayın Şemsi Bayraktar, AK Parti Giresun Milletvekilleri Cemal Öztürk, Kadir Aydın ve Sabri Öztürk ile emeği geçen herkese teşekkür etmek istedik."

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