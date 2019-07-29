Evde bakım maaşı bayramdan önce yatacak mı? Devlet, bakıma muhtaç engelli ve yaşlıların ailelerinden ayrılmaması ve vatandaşların hayat kalitesinin yükseltilmesi için evde bakım desteği sağlıyor. 2005'ten itibaren Sosyal Hizmetler Kanunu'yla başlatılan evde bakım yardımı, Temmuz'da 1315 TL olarak belirlendi. En çok merak edilenler arasında evde bakım maaşının bayramdan önce verilip verilmeyeceği yer alıyor. Peki, evde bakım maaşı bayramdan önce yatacak mı? 2019 Kurban Bayramı öncesi evde bakım maaşı ödenecek mi? İşte detaylar...

EVDE BAKIM MAAŞI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?

2019 Temmuz zammı ile birlikte evde bakım maaşlarına da zam yapıldı. Buna göre, evde bakım maaşı 1315 lira olarak belirlendi. 500 bini aşkın kişinin aldığı evde bakım aylığının bayramdan önce yatırılıp yatırılmayacağı merak ediliyor. Ancak konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Evde bakım maaşlarının bayramdan önce yatıp yatmayacağı yönünde açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.