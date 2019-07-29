Erken emekli olmak isteyen vatandaşlar internette araştırmaya devam ediyor. SGK, SSK ve Bağkur emeklisi erken emekli olma şartlarını ise oldukça merak ediyor. 9 Eylül 1999 ve öncesi sigortalı (4A-SSK) olan çalışanlar için 10 yıllık primle emekli olma olanağı var. 10 senelik prim (3600 gün) ile beraber sigortalı olunan tarihten bugüne 15 yıl geçmesi gerekiyor ki bu süre da çoktan doldu.