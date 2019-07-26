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  • 26.07.2019 19:17
  • Son Güncelleme: 26.07.2019 19:55

fiyatları ne kadar oldu? 2019 güncel fındık taban fiyatları açıklandı!

toplama mevsiminin gelmesiyle birlikte başta fındık üreticileri olmak üzere birçok vatandaş hakkında araştırma yapmaya başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada "Türkiye Azerbaycan ve Gürcistan dünya fındık üretiminin yüzde 80'ini gerçekleştiriyor. Üç ülke olarak fındıkla ilgili işbirliği çalışmalarını başlattık. Böylece önümüzdeki dönemde fındığın dünya piyasalarında hak ettiği değeri sürekli kılmak amacıyla önemli bir adım atmış olduk." ifadelerine yer verdi. Peki, 2019 güncel fındık taban fiyatları ne kadar?

Fındık fiyatları ne kadar oldu?

Başta Giresun ve Ordu olmak üzere hasadı yapılan fındık Karadeniz'in başlıca geçim kaynakları arasında yer alıyor. Fındık hasadının başlamasıyla birlikte üreticiler ve vatandaşlar fındık fiyatları hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, Fındık fiyatları ne kadar oldu? 2019 güncel fındık taban fiyatları ne kadar? İşte merakla beklenen fındık fiyatları...

FINDIK FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Gelen son bilgiye göre bu yıl yüzde 50 randıman esasına göre Giresun kaliteli kabuklu fındık için taban fiyat 17 lira, Levant kaliteli kabuklu fındık için taban fiyat 16,5 lira oldu.

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