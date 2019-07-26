Başta Giresun ve Ordu olmak üzere hasadı yapılan fındık Karadeniz'in başlıca geçim kaynakları arasında yer alıyor. Fındık hasadının başlamasıyla birlikte üreticiler ve vatandaşlar fındık fiyatları hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, Fındık fiyatları ne kadar oldu? 2019 güncel fındık taban fiyatları ne kadar? İşte merakla beklenen fındık fiyatları...

FINDIK FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Gelen son bilgiye göre bu yıl yüzde 50 randıman esasına göre Giresun kaliteli kabuklu fındık için taban fiyat 17 lira, Levant kaliteli kabuklu fındık için taban fiyat 16,5 lira oldu.