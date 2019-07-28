Kurban bayramına sayılı günler kala yaklaşık 12 milyon emekli için heyecanlı bekleyiş başladı. Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Kurban Bayramı öncesinde bayram ikramiyesi gündeme geldi. Kurban Bayramı ikramiyeleri tarihi için hükümetten henüz bir açıklama yok. Ramazan Bayramı'nda ikramiyeleri bayrama 4 gün kala yatmaya başlamıştı. Kurban Bayramı ikramiyelerinin 7 Ağustos'ta yatması bekleniyor. Maaşların da bayramdan önce yatacağı tahmin ediliyor. Yaklaşık 12,5 milyon emekli ikinci ikramiyelerini alacaklar. Resmi makamlardan gelen bilgiye göre, yeni emeklilerde bayram ikramiyesinden faydalanabilecek. Gözler ikramiyenin ne zaman yatırılacağına çevrildi. Peki, SGK SSK Bağkur 2019 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? Emeklilere bayram ikramiyesi ödeme günü ne zaman? İşte konu ile ilgili detaylar...
SGK Bağkur emekli maaşı bayram ikramiyesi son dakika ödeme günü! Kurban Bayramı emekli ikramiyesi zammı kaç para?
Kurban Bayramı emekli ikramiyesi zammı kaç para? SSK SGK Bağkur emekli maaşı bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Kurban Bayramı'na doğru adım adım ilerliyoruz. Bugün itibarıyla bayrama 13 gün kaldı. Emekliler hem bayram sevinci hem de ikramiye sevinci yaşayacak. Şimdi merak edilen konuların başında bayram ikramiyelerinin ve maaşların ne zaman yatacağı geliyor. Türkiye'de SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı sistemleri üzerinden milyonlarca emekli bulunuyor. Bu emeklilere ölüm aylığı alanlar da eklenince sayı 12.5 milyona çıkıyor. Kurban Bayramı'na kadar emekli olacaklar bu rakama dahil değil. Kurban Bayramı'na kadar emekli maaşı almayı hak edenler de ikramiye alacak. Kurban Bayramı da 11-14 Ağustos'ta kutlanacak. İkinci ikramiyenin de 5-9 Ağustos'ta ödenmesi planlanıyor.
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