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  • 29.07.2019 08:50
  • Son Güncelleme: 05.08.2019 13:01

2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar 355 lira alabilir

Milyonlarca emeklinin intibak umudu sürerken, maaşları artıracak yeni düzenlemeler gündemde. Gelir farkını azaltacak uygulamalar hayata geçirilecek, 'aylık bağlama oranları' eşitlenecek. Emekli vatandaşların beklediği İntibak yasası ile maaşlara yapılması söz konusu…

Milyonlarca emekli zam farklarını almaya başlarken şimdi ek ödeme ve intibak ile ilgili gelişmeleri takip ediyor. Bu anlamda intibak yasası ile ilgili son detayları haberimizde taşıdık. Temmuz ayının sn günleri içerisine girilirken, İntibak yasası ile ilgili olarak araştırmaları daha da artmış durumda. Emekli vatandaşların maaşlarında yükseliş sağlayacak olan İntibak yasası TBMM gündeminde bulunuyor.

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