2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar 355 lira alabilir

Milyonlarca emekli zam farklarını almaya başlarken şimdi ek ödeme ve intibak ile ilgili gelişmeleri takip ediyor. Bu anlamda intibak yasası ile ilgili son detayları haberimizde taşıdık. Temmuz ayının sn günleri içerisine girilirken, İntibak yasası ile ilgili olarak araştırmaları daha da artmış durumda. Emekli vatandaşların maaşlarında yükseliş sağlayacak olan İntibak yasası TBMM gündeminde bulunuyor.