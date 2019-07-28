Kurban bayramına sayılı günler kala yaklaşık 12 milyon emekli için heyecanlı bekleyiş başladı. Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Kurban Bayramı öncesinde bayram ikramiyesi gündeme geldi. Kurban Bayramı ikramiyeleri tarihi için hükümetten henüz bir açıklama yok. Ramazan Bayramı'nda ikramiyeleri bayrama 4 gün kala yatmaya başlamıştı. Kurban Bayramı ikramiyelerinin 7 Ağustos'ta yatması bekleniyor. Maaşların da bayramdan önce yatacağı tahmin ediliyor.
Kurban Bayramı emekli ikramiyesi zammı kaç para? Emekliye bayram müjdesi!
Kurban Bayramı'na doğru adım adım ilerliyoruz. Bugün itibarıyla bayrama 13 gün kaldı. Emekliler hem bayram sevinci hem de ikramiye sevinci yaşayacak. Şimdi merak edilen konuların başında bayram ikramiyelerinin ve maaşların ne zaman yatacağı geliyor.
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