Gurbetçilere emeklilik sistemi

dışında yaşarken borçlanarak emekli olanlara yönelik kurallar yeniden belirlendi. Daha düşük primle eski sisteme göre emeklilik için başvuru süresi 1 Ağustos'ta sona eriyor. 31 Temmuz'a kadar müracaat edilmesi durumunda eski borçlanma şartlarından yararlanabiliyor. Yurt dışında yaşayanlar için prim oranı yüzde 32'den yüzde 45'e çıkarılırken, eski sistemden yararlanmak isteyenler konsolosluklara, ataşelikler ve Türkiye'de tatilde bulunanlar da sosyal güvenlik merkezlerine akın etti. Yılda yaklaşık 40 bin yurtdışı borçlanması gerçekleşirken, yeni düzenleme ile bağlanan emekli aylıkları etkilenmeyecek.