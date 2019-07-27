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  • 27.07.2019 12:53
  • Son Güncelleme: 27.07.2019 12:53

'de son dakika gelişmesi! 27 Temmuz yasası çıkacak mı? İşte son açıklamalar...

ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. olarak bilinen EYT için bekleyişte olan vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Konu ile ilgili gelişmeleri sayfamızda derledik. Peki, EYT yasasında son gelişmeler neler? ? İşte 27 Temmuz EYT açıklamaları...

EYT'de son gelişmeler neler?

EYT'de son gelişmeler neler? Emekli olabilmek için heyecanlı bekleyişte olan vatandaşlar konu ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Prim gününü doldurup yaş gününün dolmasını bekleyenler resmi makamlardan gelecek açıklamaları izliyorlar. Geçtiğimiz günlerde AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle bir araya gelmişti. 3.5 saat süren toplantı yapılmıştı. Peki, EYT yasasında son gelişmeler neler? EYT yasası çıkacak mı? İşte 27 Temmuz EYT açıklamaları...

AK PARTİ'DEN EYT AÇIKLAMASI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş yaptığı açıklamada, "EYT meselesi ben de her gün, mübalağa etmiyorum. Bir tweet attığınız zaman arkasından çok sayıda kardeşimiz EYT ile ilgili yazılar yazıyor. Hakikaten dinlediğimiz zaman biz de onların meselelerine daha yakından vakıf oluyoruz ama biz de şunu söylüyoruz." ifadelerini kullandı. Kurtulmuş sözlerini şöyle sürdürdü: Türkiye'nin şartları var. Bu Türkiye'de artık erken emeklilik diyebileceğimiz erken yaşlardaki emekliliği kaldırabilecek bir sosyal güvenlik yapımız yok.

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